Northfield Golf Guide
Northfield Golf Courses
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Northfield, MinnesotaSemi-Private4.354166666748
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Northfield, MinnesotaPublic4.987616099121
Golf Courses Near Northfield
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Elko, MinnesotaPublic3.632653061249
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Faribault, MinnesotaPublic4.5022987879185
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Faribault, MinnesotaSemi-Private4.368983957254
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Farmington, MinnesotaPublic1.33333333332
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Lakeville, MinnesotaPublic4.1924527876285
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Cannon Falls, MinnesotaPublic4.2504159239248
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Cannon Falls, MinnesotaPublic4.2504159239248
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New Prague, MinnesotaPublic3.8044545541371
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Prior Lake, MinnesotaPublic4.142857142914
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Farmington, MinnesotaPublic3.769230769252
Northfield Driving Ranges
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