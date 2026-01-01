Shoreview Golf Guide
Shoreview Golf Courses
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Shoreview, MinnesotaPublic4.16013071967
Golf Courses Near Shoreview
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North Oaks, MinnesotaPrivate4.66666666673
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Roseville, MinnesotaPublic4.52
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New Brighton, MinnesotaPublic/Municipal4.269241029777
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Minneapolis, MinnesotaPublic1.935185185229
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Saint Paul, MinnesotaPrivate4.754
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White Bear Lake, MinnesotaPublic4.01
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Saint Paul, MinnesotaPublic3.16666666674
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Falcon Heights, MinnesotaPublic4.83333333332
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White Bear Lake, MinnesotaPublic4.01
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Maplewood, MinnesotaPublic/Municipal4.8229437694181
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