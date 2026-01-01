New Brighton Golf Guide
New Brighton Golf Courses
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New Brighton, MinnesotaPublic/Municipal4.269241029777
Golf Courses Near New Brighton
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Shoreview, MinnesotaPublic4.16013071967
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Minneapolis, MinnesotaPublic3.3758
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Minneapolis, MinnesotaPublic1.935185185229
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Brooklyn Center, MinnesotaPublic4.091347600472
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Minneapolis, MinnesotaPublic4.42857142867
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Roseville, MinnesotaPublic4.52
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Saint Paul, MinnesotaPrivate4.754
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Brooklyn Park, MinnesotaPublic4.615384615413
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North Oaks, MinnesotaPrivate4.66666666673
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Falcon Heights, MinnesotaPublic4.83333333332
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