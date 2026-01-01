Smithville Golf Guide
Smithville Golf Courses
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Smithville, MissouriPublic4.142857142914
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Smithville, MissouriPublic4.142857142914
Golf Courses Near Smithville
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Kansas City, MissouriPrivate4.3758
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Plattsburg, MissouriSemi-Private4.1867357385122
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Platte City, MissouriPublic3.7421383648159
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Kearney, MissouriPublic1.02
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Kansas City, MissouriSemi-Private3.4462518604581
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Kansas City, MissouriPublic4.9225225225371
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Kansas City, MissouriPublic/Municipal3.9428571429280
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Liberty, MissouriPrivate3.2380952381126
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Kansas City, MissouriPublic5.02
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Kansas City, MissouriPrivate5.02
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