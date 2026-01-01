Plattsburg Golf Guide
Plattsburg Golf Courses
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Plattsburg, MissouriSemi-Private4.1867357385122
Golf Courses Near Plattsburg
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Smithville, MissouriPublic4.142857142914
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Smithville, MissouriPublic4.142857142914
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Kearney, MissouriPublic1.02
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Lawson, MissouriPublic4.0129893818132
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Cameron, MissouriSemi-Private4.3086270373104
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Saint Joseph, MissouriPublic0.00
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Kansas City, MissouriPrivate4.3758
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Platte City, MissouriPublic3.7421383648159
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Excelsior Springs, MissouriPublic4.062222222276
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Kansas City, MissouriPublic4.9225225225371
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