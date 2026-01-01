El Macero Golf Guide
El Macero Golf Courses
Golf Courses Near El Macero
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Davis, CaliforniaPublic3.8245100623572
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Davis, CaliforniaMunicipal3.991071428657
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Woodland, CaliforniaPublic3.437516
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Sacramento, CaliforniaPrivate0.00
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Sacramento, CaliforniaPublic1.575757575812
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Sacramento, CaliforniaPublic/Municipal3.7190082645121
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Sacramento, CaliforniaPublic/Municipal3.6425
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Sacramento, CaliforniaPublic4.24864432781014
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Sacramento, CaliforniaPublic3.9081632653196
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Woodland, CaliforniaPrivate0.00
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