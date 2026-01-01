Elk Grove Golf Guide
Elk Grove Golf Courses
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Elk Grove, CaliforniaPublic4.5528891709619
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Elk Grove, CaliforniaPrivate4.91666666673
Golf Courses Near Elk Grove
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Sacramento, CaliforniaPublic3.9081632653196
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Sacramento, CaliforniaPublic4.2593686906973
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Sacramento, CaliforniaPrivate4.4689973838231
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Sacramento, CaliforniaPublic/Municipal3.6425
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Sacramento, CaliforniaPublic/Municipal3.7190082645121
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Sacramento, CaliforniaPublic3.9069791417494
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Galt, CaliforniaPublic/Municipal3.263803681489
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Sacramento, CaliforniaPublic1.575757575812
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Mather, CaliforniaPublic3.8760971055816
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Sacramento, CaliforniaPrivate4.85
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