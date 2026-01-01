Carmichael Golf Guide
Carmichael Golf Courses
Golf Courses Near Carmichael
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Fair Oaks, CaliforniaPrivate0.00
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Sacramento, CaliforniaPrivate4.85
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Mather, CaliforniaPublic3.8760971055816
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Sacramento, CaliforniaPublic3.727272727388
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Sacramento, CaliforniaPublic3.9069791417494
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Sacramento, CaliforniaPublic3.9402390438251
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Sacramento, CaliforniaPublic4.090909090911
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Sacramento, CaliforniaPrivate4.4689973838231
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Antelope, CaliforniaPublic4.4879500295784
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Elverta, CaliforniaPublic3.89071643461103
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