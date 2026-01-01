Vacaville Golf Guide
Vacaville Golf Courses
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Vacaville, CaliforniaMilitary4.3374728628494
Golf Courses Near Vacaville
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Fairfield, CaliforniaMunicipal4.4222158493985
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Fairfield, CaliforniaMunicipal4.4867205791177
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Suisun City, CaliforniaPrivate3.33333333333
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Napa, CaliforniaPrivate5.01
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Rio Vista, CaliforniaPublic3.6976571384764
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Napa, CaliforniaResort/Private4.14285714297
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Davis, CaliforniaMunicipal3.991071428657
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Napa, CaliforniaResort/Private4.1511
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Davis, CaliforniaPublic3.8245100623572
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El Macero, CaliforniaPrivate4.52
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