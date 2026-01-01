Elverta Golf Guide
Elverta Golf Courses
Golf Courses Near Elverta
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Antelope, CaliforniaPublic4.4879500295784
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Roseville, CaliforniaPrivate3.62341500111424
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Sacramento, CaliforniaPublic4.090909090911
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Sacramento, CaliforniaPublic3.727272727388
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Roseville, CaliforniaPublic4.360972891618
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Sacramento, CaliforniaPublic3.9402390438251
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Roseville, CaliforniaPublic/Municipal3.2733338769794
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Roseville, CaliforniaPublic4.6129237473474
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Sacramento, CaliforniaPrivate4.85
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Roseville, CaliforniaPrivate5.03
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