East Brunswick Golf Guide
East Brunswick Golf Courses
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East Brunswick, New JerseyPublic4.1779464196377
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East Brunswick, New JerseyPublic4.2171730564336
Golf Courses Near East Brunswick
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Somerset, New JerseyPublic2.888888888927
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Monroe Township, New JerseyPrivate4.42857142867
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Monroe Township, New JerseyPrivate2.01
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Monroe Township, New JerseyPrivate4.52
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Jamesburg, New JerseyPrivate0.00
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Piscataway, New JerseyPublic4.4875886084646
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Princeton, New JerseyPublic3.9771219493364
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Somerset, New JerseyPublic/Municipal4.4649016192821
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Monroe Township, New JerseySemi-Private4.20988594111116
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Monroe Township, New JerseyPrivate0.00
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