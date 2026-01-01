Plainsboro Golf Guide
Plainsboro Golf Courses
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Plainsboro, New JerseyPublic/Municipal3.1958217372714
Golf Courses Near Plainsboro
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West Windsor, New JerseySemi-Private3.7083488081401
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Princeton, New JerseyPrivate0.00
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Monroe Township, New JerseyPrivate2.01
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Monroe Township, New JerseyPrivate4.52
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Monroe Township, New JerseySemi-Private4.0567417012301
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Hightstown, New JerseyPrivate4.3904104152155
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Princeton, New JerseyPublic/Municipal3.581821393621
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Princeton Junction, New JerseyMunicipal4.2482558424559
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Monroe Township, New JerseyPrivate4.42857142867
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Monroe Township, New JerseySemi-Private4.20988594111116
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