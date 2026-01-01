Hopewell Golf Guide
Hopewell Golf Courses
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Hopewell, New JerseyPublic3.9214273081326
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Hopewell, New JerseySemi-Private3.072
Golf Courses Near Hopewell
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Skillman, New JerseyPrivate5.01
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Skillman, New JerseyPrivate4.65
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Ringoes, New JerseyPrivate3.85714285717
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Princeton, New JerseyPrivate4.33333333336
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Lawrenceville, New JerseyPrivate0.00
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Ewing, New JerseyPublic4.2526706177647
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Lawrenceville, New JerseyPrivate4.52
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Princeton, New JerseyPrivate0.00
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Hillsborough, New JerseySemi-Private3.5630769231325
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Princeton, New JerseyPublic/Municipal3.581821393621
Hopewell Driving Ranges
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