New Hope Golf Guide
New Hope Golf Courses
Golf Courses Near New Hope
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Morrisville, PennsylvaniaMunicipal4.3574698602243
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Ewing, New JerseyPublic4.2526706177647
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Buckingham, PennsylvaniaPrivate
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Yardley, PennsylvaniaPrivate5.06
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Richboro, PennsylvaniaPublic4.261628894867
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West Trenton, New JerseyPrivate
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Hopewell, New JerseyPublic3.9214273081326
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Langhorne, PennsylvaniaPublic3.4430946063952
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Hopewell, New JerseySemi-Private3.072
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Jamison, PennsylvaniaPublic3.5077564562426
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