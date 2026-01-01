Clark Golf Guide
Clark Golf Courses
Golf Courses Near Clark
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Scotch Plains, New JerseyPrivate4.03
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Scotch Plains, New JerseyPublic2.6853781513247
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Colonia, New JerseyPrivate4.08
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Scotch Plains, New JerseyPublic0.00
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Scotch Plains, New JerseyMunicipal4.3503921569270
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Plainfield, New JerseyPrivate0.00
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Plainfield, New JerseySemi-Private3.6604641857266
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Westfield, New JerseyPrivate5.01
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Kenilworth, New JerseyPublic4.6789261671158
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Edison, New JerseyPrivate5.01
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