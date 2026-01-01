Lodi Golf Guide
Lodi Golf Courses
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Lodi, CaliforniaPublic3.615942029138
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Lodi, CaliforniaPublic3.7162471396437
Golf Courses Near Lodi
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Woodbridge, CaliforniaPrivate
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Woodbridge, CaliforniaPrivate
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Woodbridge, CaliforniaPrivate
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Stockton, CaliforniaSemi-Private4.4753613919417
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Stockton, CaliforniaPrivate4.01
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Stockton, CaliforniaPublic/Municipal4.741719855177
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Stockton, CaliforniaPrivate
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Stockton, CaliforniaSemi-Private4.4892958157914
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Stockton, CaliforniaPublic/Municipal4.2937633087659
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Galt, CaliforniaPublic/Municipal3.263803681489
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