Madera Golf Guide
Madera Golf Courses
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Madera, CaliforniaPublic4.2579072706430
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Madera, CaliforniaPrivate4.5652661064104
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Madera, CaliforniaPublic4.6600985222175
Golf Courses Near Madera
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Fresno, CaliforniaPublic3.89898989999
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Fresno, CaliforniaSemi-Private3.14285714297
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Fresno, CaliforniaPrivate
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Fresno, CaliforniaPublic5.02
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Fresno, CaliforniaPrivate
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Fresno, CaliforniaPrivate
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Chowchilla, CaliforniaPublic4.0279411765162
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Friant, CaliforniaSemi-Private4.45
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Coarsegold, CaliforniaSemi-Private4.787815126157
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Fresno, CaliforniaPublic/Municipal3.6179775281178
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