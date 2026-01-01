Waterloo Golf Guide
Waterloo Golf Courses
Golf Courses Near Waterloo
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Seneca Falls, New YorkPublic
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Seneca Falls, New YorkSemi-Private4.329768270937
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Geneva, New YorkPublic3.782608695746
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Cayuga, New YorkPublic
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Geneva, New YorkPrivate
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Geneva, New YorkSemi-Private2.66666666673
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Auburn, New YorkPublic2.02
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Aurora, New YorkPublic
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Lyons, New YorkSemi-Private5.05
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Clifton Springs, New YorkPrivate
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