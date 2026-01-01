Averill Park Golf Guide
Averill Park Golf Courses
Golf Courses Near Averill Park
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Castleton On Hudson, New YorkSemi-Private
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Castleton On Hudson, New YorkSemi-Private
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Castleton On Hudson, New YorkPublic
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Kinderhook, New YorkSemi-Private2.66666666673
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Troy, New YorkPrivate5.01
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Glenmont, New YorkSemi-Private
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Albany, New YorkPrivate
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Brunswick, New YorkPublic2.02
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Troy, New YorkMunicipal3.60504201689
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Glenmont, New YorkPublic
See Also
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