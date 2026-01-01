Valatie Golf Guide
Valatie Golf Courses
Golf Courses Near Valatie
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Kinderhook, New YorkSemi-Private2.66666666673
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Ghent, New YorkPublic2.16666666676
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Castleton On Hudson, New YorkSemi-Private
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Castleton On Hudson, New YorkSemi-Private
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Claverack, New YorkPrivate4.65
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Ravena, New YorkPublic2.52
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Castleton On Hudson, New YorkPublic4.01
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Glenmont, New YorkSemi-Private
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Averill Park, New YorkSemi-Private5.02
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Catskill, New YorkPublic2.48235294127
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