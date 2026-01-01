Porter Corners Golf Guide
Porter Corners Golf Courses
Golf Courses Near Porter Corners
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Saratoga Springs, New YorkPrivate0.00
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Saratoga Springs, New YorkSemi-Private4.011
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Saratoga Springs, New YorkPublic4.04395604414
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Saratoga Springs, New YorkPublic4.04395604414
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Galway, New YorkPublic3.01
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Ballston Spa, New YorkPublic4.01
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Saratoga Springs, New YorkPublic4.56
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Ballston Spa, New YorkPublic4.529411764717
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Hadley, New YorkSemi-Private0.00
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Gansevoort, New YorkPublic3.47619047624
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