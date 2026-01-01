Lima Golf Guide
Lima Golf Courses
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Lima, New YorkSemi-Private4.1886792453159
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Lima, New YorkSemi-Private4.060606060699
Golf Courses Near Lima
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Livonia, New YorkSemi-Private4.220238095230
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Rush, New YorkSemi-Private4.3083260966168
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Avon, New YorkPublic4.254
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Mendon, New YorkSemi-Private5.02
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Rush, New YorkPublic4.416101055824
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Victor, New YorkPublic5.02
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Geneseo, New YorkSemi-Private4.462365591493
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Conesus, New YorkPublic0.00
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Victor, New YorkSemi-Private3.33333333333
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Henrietta, New YorkPublic0.00
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