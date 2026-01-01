Scottsville Golf Guide
Scottsville Golf Courses
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Scottsville, New YorkPublic3.846153846213
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Scottsville, New YorkSemi-Private4.2723677706131
Golf Courses Near Scottsville
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Churchville, New YorkPublic4.6232920441466
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Churchville, New YorkPublic4.6232920441466
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West Henrietta, New YorkPublic2.01
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Caledonia, New YorkPrivate4.489583333396
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Rush, New YorkPublic4.416101055824
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Churchville, New YorkPublic/Municipal
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Churchville, New YorkPublic/Municipal
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Rochester, New YorkPrivate4.66666666673
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Churchville, New YorkPublic/Municipal
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Rochester, New YorkPublic2.04
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