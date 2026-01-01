Mamaroneck Golf Guide
Mamaroneck Golf Courses
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Mamaroneck, New YorkPrivate5.02
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Mamaroneck, New YorkPrivate5.01
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Mamaroneck, New YorkPrivate5.04
Golf Courses Near Mamaroneck
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Larchmont, New YorkPrivate
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Scarsdale, New YorkPrivate
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Scarsdale, New YorkPublic/Municipal3.7963378699712
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Rye, New YorkPrivate5.03
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New Rochelle, New YorkPrivate
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Harrison, New YorkSemi-Private
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Eastchester, New YorkMunicipal4.2105339616577
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Scarsdale, New YorkPrivate4.02
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White Plains, New YorkPublic/Municipal3.9293765798747
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Bronxville, New YorkPrivate
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