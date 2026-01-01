Pelham Manor Golf Guide
Pelham Manor Golf Courses
Golf Courses Near Pelham Manor
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Bronx, New YorkMunicipal2.870769230838
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Bronx, New YorkMunicipal3.2925865751032
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Bronxville, New YorkPrivate
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New Rochelle, New YorkPrivate
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Bronx, New YorkPublic4.6104846341153
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Mamaroneck, New YorkPrivate5.01
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Larchmont, New YorkPrivate
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Yonkers, New YorkPublic4.0791628038775
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Bronx, New YorkMunicipal4.00166736221114
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Eastchester, New YorkMunicipal4.2105339616577
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