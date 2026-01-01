Galway Golf Guide
Galway Golf Courses
Golf Courses Near Galway
-
Ballston Spa, New YorkPublic4.01
-
Ballston Spa, New YorkPublic4.529411764717
-
Saratoga Springs, New YorkPublic4.04395604414
-
Saratoga Springs, New YorkPublic4.04395604414
-
Saratoga Springs, New YorkPrivate0.00
-
Porter Corners, New YorkSemi-Private4.07
-
Amsterdam, New YorkMunicipal3.722222222218
-
Saratoga Springs, New YorkPublic4.56
-
Broadalbin, New YorkPublic4.865546218511
-
Clifton Park, New YorkPublic3.254
See Also
-
2 courses | 18 reviews
-
1 course | 7 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
6 courses | 41 reviews
-
1 course | 18 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
4 courses | 21 reviews
-
5 courses | 5 reviews
-
1 course | 2 reviews