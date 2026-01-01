Plandome Golf Guide
Plandome Golf Courses
Golf Courses Near Plandome
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Port Washington, New YorkPrivate
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Port Washington, New YorkPublic2.785714285728
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Port Washington, New YorkPublic2.785714285728
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Lake Success, New YorkPrivate
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Manhasset, New YorkPrivate
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North Hills, New YorkPublic3.05
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Manhasset, New YorkPrivate
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Sands Point, New YorkPrivate5.01
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Roslyn Harbor, New YorkPrivate
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Sands Point, New YorkPrivate
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