Douglaston Golf Guide
Douglaston Golf Courses
Golf Courses Near Douglaston
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Floral Park, New YorkPrivate
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Lake Success, New YorkPrivate4.33333333333
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Lake Success, New YorkPrivate
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Manhasset, New YorkPrivate
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Manhasset, New YorkPrivate
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Flushing, New YorkMunicipal3.74975825421052
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Queens, New YorkMunicipal3.5434547346856
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Garden City, New YorkPrivate
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North Hills, New YorkPublic3.05
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Plandome, New YorkPrivate
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