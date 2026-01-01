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South Hero Golf Courses

Golf Courses Near South Hero

South Hero Golf Resorts

  • Apple Island Resort GC
    Apple Island Resort
    South Hero, Vermont
    The Apple Island Resort is an RV Resort with some cottages, rustic cabins and tent sites if you don't have a big rig. With a marina and boat rentals available on Lake Champlain, guests can get out on the water for boating and fishing. A fitness room, community center, playground, general store, nine-hole public golf course and hiking trails are…

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