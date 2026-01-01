South Hero Golf Guide
South Hero Golf Courses
Golf Courses Near South Hero
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Grand Isle, VermontPublic/Resort
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Milton, VermontPublic
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Plattsburgh, New YorkSemi-Private/Resort1.16666666673
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Plattsburgh, New YorkPublic
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Port Kent, New YorkPublic4.831932773118
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Peru, New YorkPublic
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Essex Junction, VermontPublic4.04
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Burlington, VermontPrivate4.01
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Essex Junction, VermontSemi-Private4.147058823512
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South Burlington, VermontSemi-Private4.65
South Hero Golf Resorts
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South Hero, VermontThe Apple Island Resort is an RV Resort with some cottages, rustic cabins and tent sites if you don't have a big rig. With a marina and boat rentals available on Lake Champlain, guests can get out on the water for boating and fishing. A fitness room, community center, playground, general store, nine-hole public golf course and hiking trails are…
See Also
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