Burlington Golf Guide
Golf Courses Near Burlington
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Burlington, VermontPrivate4.01
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South Burlington, VermontSemi-Private4.65
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Shelburne, VermontSemi-Private2.66666666673
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Williston, VermontPublic2.904761904810
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Essex Junction, VermontSemi-Private4.147058823512
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St George, VermontSemi-Private4.514
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Williston, VermontSemi-Private4.83333333336
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Essex Junction, VermontPublic4.04
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Willsboro, New YorkPublic5.01
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Port Kent, New YorkPublic4.831932773118
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