Churchville Golf Guide
Churchville Golf Courses
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Churchville, New YorkPublic/Municipal
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Churchville, New YorkPublic4.6232920441466
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Churchville, New YorkPublic4.6232920441466
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Churchville, New YorkPublic/Municipal
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Churchville, New YorkPublic/Municipal
Golf Courses Near Churchville
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Scottsville, New YorkPublic3.846153846213
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Scottsville, New YorkSemi-Private4.2723677706131
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Caledonia, New YorkPrivate4.489583333396
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Spencerport, New YorkPublic4.034
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Spencerport, New YorkSemi-Private3.33333333336
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West Henrietta, New YorkPublic2.01
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Le Roy, New YorkSemi-Private3.980392156951
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Spencerport, New YorkSemi-Private4.01
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Spencerport, New YorkPublic0.00
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Rochester, New YorkPrivate4.66666666673
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