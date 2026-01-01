Waverly Golf Guide
Waverly Golf Courses
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Waverly, New YorkPublic
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Waverly, New YorkPublic
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Waverly, New YorkSemi-Private3.533333333315
Golf Courses Near Waverly
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Gillett, PennsylvaniaPublic
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Nichols, New YorkSemi-Private3.099487522358
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Owego, New YorkPublic
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Spencer, New YorkPublic
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Elmira, New YorkPrivate
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Owego, New YorkPublic
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Elmira Heights, New YorkMunicipal4.562532
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Candor, New YorkPublic2.52
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Towanda, PennsylvaniaSemi-Private4.08
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Horseheads, New YorkPublic4.66666666673
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