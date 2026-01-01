Spencer Golf Guide
Spencer Golf Courses
Golf Courses Near Spencer
-
Owego, New YorkPublic
-
Candor, New YorkPublic2.52
-
Waverly, New YorkPublic
-
Ithaca, New YorkPublic/Municipal
-
Waverly, New YorkSemi-Private3.533333333315
-
Waverly, New YorkPublic
-
Nichols, New YorkSemi-Private3.028186274559
-
Ithaca, New YorkPrivate3.02
-
Newark Valley, New YorkPublic1.01
-
Ithaca, New YorkPrivate
See Also
-
1 course | 2 reviews
-
3 courses | 15 reviews
-
1 course | 59 reviews
-
1 course | 1 review
-
4 courses | 6 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 32 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews