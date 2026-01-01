Boiling Spring Lakes Golf Guide
Boiling Spring Lakes Golf Courses
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Boiling Spring Lakes, North CarolinaSemi-Private3.5130444335126
Golf Courses Near Boiling Spring Lakes
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St James, North CarolinaPrivate
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Southport, North CarolinaSemi-Private3.52
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Southport, North CarolinaMunicipal
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Southport, North CarolinaSemi-Private5.01
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Winnabow, North CarolinaPublic3.66666666679
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Southport, North CarolinaSemi-Private5.01
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St James, North CarolinaSemi-Private
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Caswell Beach, North CarolinaSemi-Private4.66666666676
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Leland, North CarolinaPublic4.5149253731134
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Wilmington, North CarolinaResort4.7514285714101
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