Pfafftown Golf Guide
Golf Courses Near Pfafftown
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Winston-Salem, North CarolinaPrivate5.03
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Winston-Salem, North CarolinaPrivate0.00
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Winston-Salem, North CarolinaPrivate4.131578947438
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Winston-Salem, North CarolinaPublic3.2232026144132
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Winston-Salem, North CarolinaPublic4.1412579678187
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Winston-Salem, North CarolinaPublic/Municipal4.342948717917
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Germanton, North CarolinaPublic3.075187969920
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Winston-Salem, North CarolinaPublic3.01
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Clemmons, North CarolinaPublic3.52
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Clemmons, North CarolinaPublic2.5430107527373
Pfafftown Driving Ranges
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