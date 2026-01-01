Clemmons Golf Guide
Clemmons Golf Courses
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Clemmons, North CarolinaSemi-Private4.4519598009545
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Clemmons, North CarolinaPublic4.2557377049305
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Clemmons, North CarolinaPublic3.52
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Clemmons, North CarolinaPublic2.5430107527373
Golf Courses Near Clemmons
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Bermuda Run, North CarolinaPrivate4.66666666673
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Advance, North CarolinaSemi-Private4.2552182163555
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Bermuda Run, North CarolinaPrivate4.66666666673
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Winston-Salem, North CarolinaPublic3.2232026144132
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Winston-Salem, North CarolinaPublic3.01
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Mocksville, North CarolinaPublic3.909090909199
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Mocksville, North CarolinaExecutive0.00
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Mocksville, North CarolinaSemi-Private3.562311090456
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Winston-Salem, North CarolinaPrivate0.00
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Winston-Salem, North CarolinaPrivate5.03
Clemmons Golf Resorts
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Clemmons, North CarolinaThe Manor House Bed and Breakfast isn't your typical golf hotel or resort, but its location inside the 1,100-acre Tanglewood Park does have its advantages. It's within a mile of Tanglewood Park's 45 holes of golf, including the Championship Course, host of the 1974 PGA Championship won by Lee Trevino. The Victorian era manor dating to 1859 has…
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