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Clemmons Golf Guide

Clemmons Golf Courses

Golf Courses Near Clemmons

Clemmons Golf Resorts

  • Tanglewood Golf Club - Championship: #5
    Manor House at Tanglewood Park
    Clemmons, North Carolina
    The Manor House Bed and Breakfast isn't your typical golf hotel or resort, but its location inside the 1,100-acre Tanglewood Park does have its advantages. It's within a mile of Tanglewood Park's 45 holes of golf, including the Championship Course, host of the 1974 PGA Championship won by Lee Trevino. The Victorian era manor dating to 1859 has…

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