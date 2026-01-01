Kernersville Golf Guide
Kernersville Golf Courses
Golf Courses Near Kernersville
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Colfax, North CarolinaPrivate3.882352941217
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Winston-Salem, North CarolinaPublic3.855
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Winston-Salem, North CarolinaPublic4.1412579678187
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Winston-Salem, North CarolinaPublic/Municipal4.342948717917
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Winston-Salem, North CarolinaSemi-Private3.5952380952126
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High Point, North CarolinaPublic4.0570100776622
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High Point, North CarolinaPrivate5.01
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High Point, North CarolinaPrivate5.01
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Jamestown, North CarolinaPublic4.4772155573482
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Winston-Salem, North CarolinaPrivate5.03
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