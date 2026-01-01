Germanton Golf Guide
Germanton Golf Courses
Golf Courses Near Germanton
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Winston-Salem, North CarolinaPrivate4.131578947438
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Walnut Cove, North CarolinaPublic0.00
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Winston-Salem, North CarolinaPrivate5.03
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Winston-Salem, North CarolinaPublic4.1412579678187
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Pine Hall, North CarolinaPublic4.83333333332
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Kernersville, North CarolinaSemi-Private4.030
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Winston-Salem, North CarolinaPrivate0.00
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Winston-Salem, North CarolinaPublic/Municipal4.342948717917
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Pilot Mountain, North CarolinaPrivate4.4805194805106
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Winston-Salem, North CarolinaPublic3.2232026144132
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