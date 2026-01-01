Advance Golf Guide
Advance Golf Courses
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Advance, North CarolinaSemi-Private4.2552182163555
Golf Courses Near Advance
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Clemmons, North CarolinaPublic4.2557377049305
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Bermuda Run, North CarolinaPrivate4.66666666673
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Bermuda Run, North CarolinaPrivate4.66666666673
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Clemmons, North CarolinaPublic2.5430107527373
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Clemmons, North CarolinaPublic3.52
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Clemmons, North CarolinaSemi-Private4.4519598009545
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Mocksville, North CarolinaPublic3.909090909199
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Mocksville, North CarolinaExecutive0.00
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Mocksville, North CarolinaSemi-Private3.562311090456
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Winston-Salem, North CarolinaPublic3.2232026144132
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