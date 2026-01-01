Wallace Golf Guide
Wallace Golf Courses
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Wallace, North CarolinaPrivate4.08333333333
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Wallace, North CarolinaPrivate4.08333333333
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Wallace, North CarolinaSemi-Private3.01
Golf Courses Near Wallace
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Beulaville, North CarolinaPublic
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Kenansville, North CarolinaSemi-Private4.542857142970
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Jacksonville, North CarolinaSemi-Private4.3883495146103
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Pink Hill, North CarolinaSemi-Private3.02
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Clinton, North CarolinaSemi-Private4.2503582731211
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Garland, North CarolinaSemi-Private
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Jacksonville, North CarolinaPublic4.01
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Clinton, North CarolinaPrivate4.554367201418
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Hampstead, North CarolinaSemi-Private4.3104893158946
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Jacksonville, North CarolinaPublic
Wallace Golf Resorts
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Wallace, North CarolinaRiver Landing is a golf community in eastern North Carolina with a family atmosphere. It is home to 36 holes of golf, indoor and outdoor pools and walking and biking trails. The River and Landing courses were both designed by Clyde Johnston. The grand clubhouse includes three suites upstairs. Several five-bedroom clubhouses cottages are available…
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