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Wallace Golf Guide

Wallace Golf Courses

Golf Courses Near Wallace

Wallace Golf Resorts

  • River Landing
    River Landing
    Wallace, North Carolina
    River Landing is a golf community in eastern North Carolina with a family atmosphere. It is home to 36 holes of golf, indoor and outdoor pools and walking and biking trails. The River and Landing courses were both designed by Clyde Johnston. The grand clubhouse includes three suites upstairs. Several five-bedroom clubhouses cottages are available…

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