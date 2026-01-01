White Oak Golf Guide
Golf Courses Near White Oak
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Elizabethtown, North CarolinaPublic4.642857142936
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Garland, North CarolinaSemi-Private0.00
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Hope Mills, North CarolinaPublic3.16326530618
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Roseboro, North CarolinaSemi-Private3.52
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Lumberton, North CarolinaSemi-Private5.01
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Lumberton, North CarolinaSemi-Private3.641117052932
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Whiteville, North CarolinaSemi-Private4.347222222213
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Lumber Bridge, North CarolinaSemi-Private4.753
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Fayetteville, North CarolinaSemi-Private3.7298257737478
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Fayetteville, North CarolinaPrivate0.00
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