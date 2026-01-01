Cable Golf Guide
Cable Golf Courses
Golf Courses Near Cable
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Urbana, OhioPrivate
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Mechanicsburg, OhioPublic4.038461538578
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Springfield, OhioPrivate
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Bellefontaine, OhioPublic4.01
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Marysville, OhioPublic4.3177570093107
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Springfield, OhioSemi-Private
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Marysville, OhioPublic3.9307727007508
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South Charleston, OhioPublic4.916666666711
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Springfield, OhioPublic4.2162084198605
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Springfield, OhioPrivate
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