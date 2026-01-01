Menifee Golf Guide
Menifee Golf Courses
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Menifee, CaliforniaSemi-Private1.8091762252138
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Menifee, CaliforniaSemi-Private1.8091762252138
Golf Courses Near Menifee
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Sun City, CaliforniaSemi-Private2.8156342183678
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Homeland, CaliforniaPrivate
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Canyon Lake, CaliforniaSemi-Private4.66666666673
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Hemet, CaliforniaPublic3.81347566751305
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Murrieta, CaliforniaPublic1.8804828945667
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Hemet, CaliforniaPrivate
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Murrieta, CaliforniaPublic4.06377588711351
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Lake Elsinore, CaliforniaPublic4.69457735251464
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Murrieta, CaliforniaPrivate
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Hemet, CaliforniaSemi-Private3.4705882353626
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