Canyon Lake Golf Guide
Canyon Lake Golf Courses
Golf Courses Near Canyon Lake
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Lake Elsinore, CaliforniaPublic4.69457735251464
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Sun City, CaliforniaSemi-Private2.8156342183678
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Menifee, CaliforniaSemi-Private1.8091762252138
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Murrieta, CaliforniaPrivate0.00
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Menifee, CaliforniaSemi-Private1.8091762252138
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Murrieta, CaliforniaPublic1.8804828945667
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Homeland, CaliforniaPrivate0.00
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Murrieta, CaliforniaPublic4.06377588711351
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Temecula, CaliforniaPublic4.43301278421535
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Hemet, CaliforniaPublic3.81347566751305
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