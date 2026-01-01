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Temecula Golf Guide

Temecula Golf Courses

Golf Courses Near Temecula

Temecula Golf Resorts

  • Journey at Pechanga
    Pechanga Casino Resort
    Temecula, California
    Pechanga Resort Casino, the largest resort/casino on the West Coast, is located in the Temecula Valley’s southern California wine country, Pechanga has been award AAA Four Diamond Award status every year since opening in 2002. The casino features more than 5,000 slots, 130 table games, a 43-table poker room and 700-seat bingo area. After a $300…
  • Temecula Creek Inn Golf Resort
    Temecula Creek Inn
    Temecula, California
    Stay in the spacious suites of the Temecula Creek Inn, while savoring farm-to-table food, handcrafted cocktails and picturesque views of the 27-hole golf course and the 300 acre property dotted with oaks. The resort is ideally located in the heart of SoCal's wine country.

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