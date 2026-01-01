Carroll Golf Guide
Carroll Golf Courses
Golf Courses Near Carroll
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Canal Winchester, OhioPublic3.9852398524271
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Lancaster, OhioPublic2.30612244949
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Groveport, OhioPublic4.3153846154260
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Groveport, OhioPublic3.14285714297
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Lancaster, OhioPrivate4.09937888224
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Pickerington, OhioPublic/Municipal4.19101123689
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Lancaster, OhioSemi-Private4.2430096299211
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Reynoldsburg, OhioPublic1.525641025614
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Reynoldsburg, OhioPublic1.525641025614
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Pataskala, OhioPublic4.567938341614
Carroll Driving Ranges
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