Trotwood Golf Guide
Golf Courses Near Trotwood
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Clayton, OhioPublic3.8285072249269
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Clayton, OhioPublic4.410256410339
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Dayton, OhioPrivate0.00
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Dayton, OhioPrivate5.01
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Dayton, OhioPublic/Municipal3.802631578976
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Dayton, OhioPublic/Municipal3.744444444490
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Dayton, OhioPrivate5.02
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Kettering, OhioPrivate5.03
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Kettering, OhioPrivate5.03
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Miamisburg, OhioPublic3.52
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