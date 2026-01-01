Jefferson Golf Guide
Jefferson Golf Courses
Golf Courses Near Jefferson
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Ashtabula, OhioPublic2.66666666673
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Austinburg, OhioPublic3.8833870178144
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Geneva, OhioPublic4.1212121212165
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Andover, OhioPublic4.01
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Thompson, OhioPublic4.33333333333
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Geneva-on-the-Lake, OhioPublic/Municipal3.233333333330
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Madison, OhioPublic3.4823658836217
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North Kingsville, OhioPublic/Municipal4.1890374332122
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Conneaut, OhioPublic4.25
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Madison, OhioPublic4.02
See Also
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