Geneva Golf Guide
Geneva Golf Courses
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Geneva-on-the-Lake, OhioPublic/Municipal3.233333333330
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Geneva, OhioPublic4.1212121212165
Golf Courses Near Geneva
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Madison, OhioPublic4.02
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Austinburg, OhioPublic3.8833870178144
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Madison, OhioPublic3.4823658836217
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North Madison, OhioSemi-Private4.3799633242217
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Ashtabula, OhioPublic2.66666666673
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Thompson, OhioPublic4.33333333333
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Jefferson, OhioSemi-Private3.354838709731
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North Kingsville, OhioPublic/Municipal4.1890374332122
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Painesville, OhioPublic4.6190476194
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Concord, OhioSemi-Private4.14285714297
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