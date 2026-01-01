North Kingsville Golf Guide
North Kingsville Golf Courses
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North Kingsville, OhioPublic/Municipal4.1890374332122
Golf Courses Near North Kingsville
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Conneaut, OhioPublic4.25
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Ashtabula, OhioPublic2.66666666673
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Austinburg, OhioPublic3.8833870178144
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Geneva-on-the-Lake, OhioPublic/Municipal3.233333333330
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Jefferson, OhioSemi-Private3.354838709731
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Geneva, OhioPublic4.1212121212165
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Madison, OhioPublic4.02
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Girard, PennsylvaniaPublic4.52
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Madison, OhioPublic3.4823658836217
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North Madison, OhioSemi-Private4.3799633242217
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